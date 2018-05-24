В Курской области ударные роты войск РХБ защиты ЗВО отработали освобождение города в условиях радиационного заражения

Учение прошло в рамках учебно-методического сбора при поддержке мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделения общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие ударных подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения учебно-методического сбора при поддержке мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделения общевойсковой армии ЗВО освободили «захваченный» город в условиях радиационного заражения местности.

Учение прошло на базе полигона Постоялые дворы в Курской области , где была возведена полноразмерная модель городских условий с созданной системой траншей, укреплений и окопов противника, занявшего выгодные рубежи. После прохождения огневых завалов и баррикад подразделения РХБ защиты под прикрытием мотострелковых подразделений на машинах РХБ разведки РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и создали оцепления зоны условного радиационного заражения, провели комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности, дорог общего пользования, личного состава и военной техники с помощью установки специальной обработки УССО, а также тепловых машины специальных ТМС-65У. Личный состав был экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта». Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки очистить тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино».

«На практической части учения впервые мотострелковым подразделениям и ударным ротам войск РХБ защиты были приданы расчеты ТОС-1 «Буратино». С этого года вошли изменения в состав полков РХБ защиты. Такие подразделения появятся в составе всех полков РХБ защиты военных округов, флотов и флотилий. Эти нововведения на основе современного опыта Сирии позволят расширить возможности общевойсковых подразделений при их боевой подготовке», — заявил журналистам начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов

В ходе тактического розыгрыша после «зачистки» улиц ударные подразделения РХБ защиты и мотострелки ЗВО перегруппировались и развернули наступление на позиции тыла и обороны условного противника. Под прикрытием огня 120-мм самоходных минометов «Нона-СВК» мотострелки на бронетранспортерах БТР-82А, усиленные танковыми подразделениями выдвинулись на рубеж соприкосновения и блокировали высокомобильные группы противника огнем штатного вооружения. Противник «применил» химическое оружие. Тяжелые огнеметные подразделения ТОС-1 «Буратино» и подразделения ударных рот войск РХБ защиты нанесли удар по укрепленным пунктам неприятеля и дали возможность для отхода и дезактивации отравляющих веществ подразделений, очистке вооружения, военной техники и личного состава мотострелков и танкистов.

При выполнении задач по дегазации и специальной очистке были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ, установки специальной обработки УССО. Всего на втором этапе практических действий в рамках учебно-методического сбора войск РХБ защиты было привлечено свыше 300 военнослужащих ЗВО, а также более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.