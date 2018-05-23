В Курской области специалисты войск РХБ защиты и мотострелки ЗВО отразили атаку «противника» в условиях химического заражения местности

При выполнении задач по дегазации и специальной очистке были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ, установки специальной обработки УССО, а также тепловые машины специальные ТМС-65У, личный состав был экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта».

На полигоне в Курской области военные специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе учебно-методического сбора провели учение по отражению атаки «противника» в условиях химического заражения местности.

«На практической части сбора мы обобщили полученный сирийский опыт ведения боевых действий, — заявил начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов , — показали выработанные подходы по РХБ защите войск в условиях современного вооруженного конфликта, а также исследовали передовой опыт в подготовке специалистов войск РХБ защиты для организации обучения общевойсковых подразделений при применении противником химического оружия. Данный опыт позволяет подготовить личный состав подразделений к любым ситуациям в современных условиях, что способствует их мобильности и живучести на поле боя».

В ходе тактического розыгрыша после обнаружения постами боевого охранения передовых групп противника приданные танковые подразделения нанесли упреждающий удар по бронемашинам и остановили молниеносное продвижение в глубь обороняемой территории. Мотострелки огнем из штатного вооружения бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия отразили первую волну наступления и приняли удар химического оружия «противника». В зону заражения прибыли специалисты войск РХБ защиты, которые осуществили под прикрытием основных сил мотострелковых подразделений практических мероприятия по обеззараживанию местности, личного состава и военной техники и вывоз с поля боя «раненных» и «зараженных».

При выполнении задач по дегазации и специальной очистке были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ, установки специальной обработки УССО, а также тепловые машины специальные ТМС-65У, личный состав был экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта».

Всего на первом этапе практических действий в рамках учебно-методического сбора войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации было привлечено свыше 300 военнослужащих ЗВО, а также более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.