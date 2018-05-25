Огненный «Буратино» освобождает «захваченный» город в условиях «радиационного заражения»: видео

На практической части учения впервые мотострелковым подразделениям и ударным ротам войск РХБ защиты были приданы расчеты ТОС-1 «Буратино».

Ударные роты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (РХБЗ ЗВО) освободили «захваченный» город под Курском и отразили нападение противника в условиях «радиационного заражения». В ходе проведения учебно-методического сбора при поддержке мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделения общевойсковой армии ЗВО отработали задачи на базе полигона «Постоялые дворы», где была возведена полноразмерная модель городских условий с созданной системой траншей, укреплений и окопов противника, занявшего выгодные рубежи.

После прохождения огневых завалов и баррикад на подступах к «городу» подразделения РХБ защиты под прикрытием мотострелковых подразделений на машинах радиационной, химической разведки РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и создали оцепления зоны условного радиационного заражения, провели комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности, дорог общего пользования, личного состава и военной техники с помощью установки специальной обработки УССО, а также тепловых машины специальных ТМС-65У.

Личный состав был экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта». Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки очистить тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино».

На практической части учения впервые мотострелковым подразделениям и ударным ротам войск РХБ защиты были приданы расчеты ТОС-1 «Буратино». С этого года вошли изменения в состав полков РХБ защиты. Такие подразделения появятся в составе всех полков РХБ защиты военных округов, флотов и флотилий. В ходе тактического розыгрыша, после «зачистки» улиц ударные подразделения РХБ защиты и мотострелки ЗВО перегруппировались и развернули наступление на позиции тыла и обороны условного противника. Под прикрытием огня 120-мм самоходных минометов Нона-СВК мотострелки на бронетранспортерах БТР-82А, усиленные танковыми подразделениями выдвинулись на рубеж соприкосновения и блокировали высокомобильные группы противника огнем штатного вооружения. Противник «применил» химическое оружие.

Тяжелые огнеметные подразделения ТОС-1 «Буратино» и подразделения ударных рот войск РХБ защиты нанесли удар по укрепленным пунктам неприятеля и дали возможность для отхода и дезактивации отравляющих веществ подразделений, очистке вооружения, военной техники и личного состава мотострелков и танкистов.

При выполнении задач по дегазации и специальной очистке были использованы авторазливочные станции АРС-14км, установки специальной обработки УССО. Всего на втором этапе практических действий в рамках учебно-методического сбора войск РХБ защиты было привлечено свыше 300 военнослужащих ЗВО, а также более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.