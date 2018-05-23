Шефскую работу с кораблями Северного флота ведут почти 200 городов России

"На Северном флоте шефство осуществляется над 126 кораблями и частями. В этой деятельности принимают участие 195 регионов, городов и организаций. 67 боевых единиц флота — подводные лодки, надводные корабли, самолеты — являются именными. Практически все города, районы и крупные градообразующие предприятия Мурманской области имеют свои подшефные корабли и воинские части, особое внимание уделяется кораблям и подводным лодкам Кольской флотилии", — перечислил сенатор.

По словам Бондарева, соглашения по военно-шефской работе заключены с Северным флотом, Кольской флотилией, космодромом Плесецк , одной из частей Воркутинского гарнизона, пограничной заставой имени Коробицына, Белозерским полком. В Вологодской области действует координационный совет начальников гарнизонов, военных учреждений и командиров воинских частей, дислоцированных на территории региона. Между правительством этого субъекта РФ и подшефными воинскими частями заключены соглашения о совместной работе.

"Отмечу, что при поддержке шефских связей в области накоплен уникальный опыт в сфере профессиональной переподготовки увольняемых в запас военнослужащих с последующим получением ими гражданских специальностей. Анализ нормативно-правовых актов в этой сфере показывает, что основными направлениями военно-шефской работы были и остаются помощь в поддержании боеспособности и боеготовности подшефных воинских частей и кораблей, содействие подготовке допризывной молодежи", — отметил Бондарев.

Сенатор добавил, что не менее важна работа по отбору и направлению призывников в подшефные воинские части и на корабли, помощь в адаптации военнослужащих, уволенных с военной службы, оказание содействия в решении проблем их жилищного обеспечении, переподготовки и трудоустройства.