Сенаторы ознакомились с боевыми возможностями подводных сил Северного флота 

В Гаджиеве, в специально оборудованной палатке на пирсе, к которому ошвартован стратегический ракетоносец«Екатеринбург», состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященное военно-шефской работе в Вооруженных силах России.
На Северном флоте завершила работу представительная делегация Совета Федерации. В течение двух дней представители верхней палаты российского парламента посещали части и корабли Северного флота, знакомились с его историческим наследием и современными возможностями.
Свою работу на Северном флоте делегация Совета Федерации начала с посещения подводных сил Северного флота. На борту ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург», у одного из причалов подводных сил в городе Гаджиево, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал гостям о боевых возможностях Северного флота, значительно возросших в течение последнего времени, ознакомил с условиями службы и быта подводников-североморцев.
Здесь же, на территории пирса, состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по тематике военно-шефской работы в Вооруженных силах России. На заседании речь шла о создании нормативно-правовой базы шефской работы и военно-патриотического воспитания молодёжи.
Как отметил адмирал Николай Евменов, «Северный флот понятие шефства рассматривает сегодня уже не так, как раньше. Настало время „отдавать долги“ и флот готов оказывать существенную поддержку регионам и субъектам Российской Федерации в военно-патриотическом воспитании молодежи».
По завершении выездного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности состоялось подписание договора о шефских связях между Вологодской областью и арктической мотострелковой бригадой Северного флота, в рамках которого определено взаимодействие между военными и гражданскими властями, в том числе и по вопросам военно-патриотического воспитания молодёжи.