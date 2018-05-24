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Спецназ ЮВО на Кубани совершил более 10 тыс. прыжков в глубокий тыл условного противника
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Спецназ ЮВО на Кубани совершил более 10 тыс. прыжков в глубокий тыл условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантирование выполнялось в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ как днем, так и ночью на труднодоступные участки лесного массива и высокогорье.
Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, завершили плановый курс прыжков с парашютом в глубокий тыл условного противника.
Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием, в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор» как в дневное, так и ночное время в сложных условиях местности, в том числе на труднодоступные участки лесного массива и высокогорье.
В зимнем учебном периоде военнослужащие спецназа ЮВО совершили более 10 тыс. прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 на специализированные учебно-тренировочные площадки, а также на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности в Краснодарском крае.
Прежде чем совершить прыжки с парашютом, спецназовцы прошли курс на воздушно-десантном комплексе, где отработали навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления.
Также с военнослужащими были проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.
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