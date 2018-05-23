В Восточном военном округе проверили готовность радиотехнических войск ПВО

При выполнении поставленных задач военнослужащие использовали функционал современных радиолокационных станций, в том числе «Небо», «Небо-СВУ», «Каста-2», «Сопка-2», систем автоматизации типа «Фундамент».

С военнослужащими подразделений радиотехнических войск Восточного военного округа проведена комплексная тренировка по обнаружению и сопровождению воздушных целей, траекторной идентификации различных типов летательных аппаратов в зоне ответственности объединения.

Всего было сопровождено около 400 летательных аппаратов.

Помимо этого, специалисты радиотехнических войск выполнили поиск и определение объектов-постановщиков помех условного противника.

При выполнении поставленных задач военнослужащие использовали функционал современных радиолокационных станций, в том числе «Небо», «Небо-СВУ», «Каста-2», «Сопка-2», систем автоматизации типа «Фундамент».