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В Свердловской области в октябре пройдет учение «Нерушимое братство»
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В Свердловской области в октябре пройдет учение «Нерушимое братство» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Масштабное учение с участием стран Организации Договора о коллективной безопасности в этом году пройдет на территории Центрального военного округа.
"В Екатеринбурге стартовал второй раунд штабных переговоров представителей вооруженных сил государств — членов ОДКБ", — сообщили сегодня в пресс-службе военного округа.
Стороны обсудили вопросы организации и подготовки совместных тренировок сил ОДКБ «Нерушимое братство-2018», командно-штабного учения с Коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост-2018».
Уже известно, что учение состоится в октябре в Свердловской области. В прошлом году, напомним, мероприятия проходили в Казахстане. Особенностью учений 2017 года стало участие авиации (в том числе — беспилотников), а также подразделений психологической борьбы и информационного противоборства. В учениях приняли участие полторы тысячи военнослужащих, было задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, 25 летательных аппаратов.
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