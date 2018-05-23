В Свердловской области в октябре пройдет учение «Нерушимое братство»

Масштабное учение с участием стран Организации Договора о коллективной безопасности в этом году пройдет на территории Центрального военного округа.

"В Екатеринбурге стартовал второй раунд штабных переговоров представителей вооруженных сил государств — членов ОДКБ", — сообщили сегодня в пресс-службе военного округа.

Стороны обсудили вопросы организации и подготовки совместных тренировок сил ОДКБ «Нерушимое братство-2018», командно-штабного учения с Коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост-2018».