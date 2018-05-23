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«Адмирал Кузнецов» прослужит после ремонта еще двадцать лет
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«Адмирал Кузнецов» прослужит после ремонта еще двадцать лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на модернизации, прослужит на Северном флоте после ремонта еще двадцать лет. В строй корабль должен вернуться в 2021 году.
Об этом "Интерфаксу" рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он отметил, что построили единственный тяжелый авианосец больше тридцати лет назад. Некоторые узлы и механизмы уже пришли в негодность. Их надо менять.
Кроме того, как ранее заявляли военные, в ходе модернизации авианосец получит и новую зенитную ракетную систему большой дальности «Полимент-Редут». До сегодняшнего дня на корабле стоят лишь комплексы противовоздушной обороны ближнего действия — «Кинжал» и «Кортик». На ремонт и оснащение планируют потратить 60 миллиардов рублей.
А вообще в Минобороны РФ заявили о том, что намерены получить новый перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. Уже есть варианты.
Что касается «Адмирала Кузнецова», то модернизировать его будут в Мурманской области.
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» спустили на воду 4 декабря 1987 года. Экипаж — 1980 человек, в том числе 520 офицеров. На борту могут расположиться 50 самолетов и вертолетов.
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