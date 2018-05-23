Ещё
Экипажи вертолётов Ка-27 на Камчатке отработали взлеты и посадки на палубу авианесущего корабля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи вертолётов Ка-27 на Камчатке отработали взлеты и посадки на палубу авианесущего корабля 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах выполнили на Камчатке взлеты и посадки на спасательное судно «Алагез».
В ходе совместной тренировки экипажа судна и авиационной группы летчики авиабазы Елизово отработали упражнение курса боевой подготовки «Посадка на авианесущий корабль». Вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС выполнили порядка 20 взлетов и посадок на палубу судна, стоящего на стопе на рейде Авачинской губы.
При выполнении задач совершенствовались практические навыки летчиков в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентиров и точности приземления. Так же на «Алагезе» вертолетчики провели дозаправку авиационным топливом для выполнения учебно-боевых задач по предназначению.
Параллельно экипажи двух вертолётов Ка-27ПЛ в ходе тренировки осуществили поиск и слежение за подводной лодкой условного противника с применением опускаемых гидроакустических станций.
К тренировке привлекались три экипажа вертолетов морской авиации ТОФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Шойгу принял участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Астане На полигоне под Рязанью создано несколько десятков уникальных мишеней для конкурса «Авиадартс-2018» Президент Узбекистана и глава Минобороны России обсудили реформы в Вооруженных силах республики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева268
Появились подробности кровавого убийства на Кубани568
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой69
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума54
Больного раком Караченцова госпитализировали9
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
07:50
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
Политика
00:43
Волочкову пристыдили за вульгарность
Шоу-бизнес
02:40
Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
Армия Оружие
01:48
Сирийские «боевые бочки» отличились в городских боях
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение