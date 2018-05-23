Экипажи вертолётов Ка-27 на Камчатке отработали взлеты и посадки на палубу авианесущего корабля

Экипажи вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах выполнили на Камчатке взлеты и посадки на спасательное судно «Алагез».

В ходе совместной тренировки экипажа судна и авиационной группы летчики авиабазы Елизово отработали упражнение курса боевой подготовки «Посадка на авианесущий корабль». Вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС выполнили порядка 20 взлетов и посадок на палубу судна, стоящего на стопе на рейде Авачинской губы.

При выполнении задач совершенствовались практические навыки летчиков в выборе оптимального курса захода на посадку, ориентиров и точности приземления. Так же на «Алагезе» вертолетчики провели дозаправку авиационным топливом для выполнения учебно-боевых задач по предназначению.

Параллельно экипажи двух вертолётов Ка-27ПЛ в ходе тренировки осуществили поиск и слежение за подводной лодкой условного противника с применением опускаемых гидроакустических станций.

К тренировке привлекались три экипажа вертолетов морской авиации ТОФ.