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На границе с Арменией погиб азербайджанский солдат
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На границе с Арменией погиб азербайджанский солдат 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в среду о гибели военного на боевом посту на границе с Азербайджаном.
"Двадцать второго мая, примерно в 13.30 (12.30 мск) на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей, дислоцированных на юго-западном направлении (нахичеванский участок границы с Азербайджаном), обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Мартина Хачатряна 1998 года рождения, со смертельным огнестрельным ранением брюшной полости", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.
По данным пресс-службы, погибший был призван в армию в 2017 году гюмрийским военкоматом. «Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие», — отмечается в сообщении.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о гибели своего военного на нахичеванском участке госграницы с Арменией «при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника». В Баку связали инцидент с посещением линии противостояния министрами обороны и иностранных дел Армении. Ереван в свою очередь предупредил Баку, что активизация инженерных работ на армяно-азербайджанской границе приводит к перестрелкам, и, как следствие, жертвам.
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