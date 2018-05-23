На границе с Арменией погиб азербайджанский солдат

"Двадцать второго мая, примерно в 13.30 (12.30 мск) на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей, дислоцированных на юго-западном направлении (нахичеванский участок границы с Азербайджаном), обнаружено тело военнослужащего срочной службы, рядового Мартина Хачатряна 1998 года рождения, со смертельным огнестрельным ранением брюшной полости", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

По данным пресс-службы, погибший был призван в армию в 2017 году гюмрийским военкоматом. «Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие», — отмечается в сообщении.