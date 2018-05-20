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Россия воскресит ракеты «Сатана» для запусков спутников
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Россия воскресит ракеты «Сатана» для запусков спутников 

Вести Калининград 20 мая 2018
Фото: Вести Калининград
Россия может возобновить запуск спутников с использованием выведенных из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет РС-20 «Сатана», возродив проект «Днепр» без участия Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — уточнил собеседник агентства.
Он рассказал, что речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по российско-украинскому проекту. Кроме того, для проекта не планируется привлекать украинскую сторону, которая отвечала за систему управления ракет.
Ракетный комплекс «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана») с тяжелой ракетой РС-20В, разработанный днепропетровским КБ «Южное», был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. В марте 2018 года стало известно, что ракеты в ближайшее время утилизируют, а на смену им приходит МБР «Сармат».
Фото: lenta.ru
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