Россия воскресит ракеты «Сатана» для запусков спутников

Россия может возобновить запуск спутников с использованием выведенных из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет РС-20 «Сатана», возродив проект «Днепр» без участия Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по российско-украинскому проекту. Кроме того, для проекта не планируется привлекать украинскую сторону, которая отвечала за систему управления ракет.

Ракетный комплекс «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана») с тяжелой ракетой РС-20В, разработанный днепропетровским КБ «Южное», был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. В марте 2018 года стало известно, что ракеты в ближайшее время утилизируют, а на смену им приходит МБР «Сармат».

Фото: lenta.ru