Гиперзвуковой бросок «Кинжала»: российский ракетный комплекс вызвал переполох в Пентагоне 

В западных СМИ распространяется информация о том, что в США якобы давно работают над гиперзвуком и никоим образом не отстают от России и Китая, а создают более сложные системы.
До сознания наших западных оппонентов наконец-то дошел факт, что продемонстрированные 1 марта 2018 года Владимиром Путиным образцы новейших российских вооружений — не «мультики» кремлевской пропаганды, а реальность, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Леонков.
Переполох в Пентагоне
Сейчас известно, что Пентагон и DARPA проводят исследования по краткосрочной программе High Speed Strike Weapon (HSSW), рассчитанной до 2020 года, которая включает в себя два проекта по определению облика гиперзвукового ракетного оружия: Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) для тактической авиации и Tactical Boost-Glide (TBG) для стратегической авиации. Проектом TBG занимается корпорация Lockheed Martin, а над HAWC параллельно работают Lockheed Martin и Raytheon.
Помимо этого Lockheed Martin ведет разработку еще по нескольким проектам. Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) — это гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базирования, плюс создание гиперзвукового беспилотника SR-72 и авиационной ракеты по программе Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) — это гиперзвуковое неядерное ударное оружие. Армия США для своих нужд финансирует проект ракеты наземного старта с гиперзвуковой боеголовкой AНW. Компания Boeing с 2010 года разрабатывает гиперзвуковую ракету X-51A Wiverider, которая должна стартовать с наземных, морских и воздушных носителей.
Большинство программ США близки к технологическому прорыву в области гиперзвука, но до сих пор не вышли на стадию летных прототипов. Научные центры, такие как NASA Glenn Research Center, NASA Langley Research Center и University of Texas at Arlington (UTA), пока не завершили работы по созданию двигателей, материалов и систем управления, способных обеспечивать устойчивую работу изделий на гиперзвуковых скоростях. Читать далее…