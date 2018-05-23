Гиперзвуковой бросок «Кинжала»: российский ракетный комплекс вызвал переполох в Пентагоне 

ТК «Звезда»: последние новости

Президент Узбекистана и глава Минобороны России обсудили реформы в Вооруженных силах республики

Войска РХБ защиты ЗВО получили на вооружение уникальную машину УТМ-80М «Победитель льда»

Новое спасательно-буксирное судно для ВМФ РФ спущено на воду в Астрахани