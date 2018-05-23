Учения спецназа стран-членов ОДКБ прошли в Казахстане

Алматы, 22 мая / Синьхуа / — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.

Алматы, 22 мая /Синьхуа/ — В Алматинской области с 20 по 22 мая прошли тактико-специальние учения «Кобальт-2018», в которых принимают участие формирования спецназа Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

В маневрах были задействованы более 700 человек личного состава, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, более 500 стрелковых и артиллерийских вооружений и 5 единиц авиационной техники.

Кроме того, активно применялись беспилотные летательные аппараты.