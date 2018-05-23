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Ударная группа Балтфлота нанесла ракетный удар по кораблям условного противника
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Ударная группа Балтфлота нанесла ракетный удар по кораблям условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Корветы Балтийского флота провели плановое учение в море.
Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Стойкий» нанесла ракетный удар по отряду кораблей условного противника.
В рамках проведения планового тактического учения соединения надводных кораблей Балтийского флота экипажи корветов «Бойкий» и «Стойкий» успешно выполнили элементы совместного маневрирования в море и провели тренировки боевых расчетов.
Экипажи корветов провели ряд корабельных учений с отработкой морских элементов курсовой задачи, по артиллерийской подготовке и защите кораблей при отражении ударов вероятного противника.
Моряки выполнили ряд совместных боевых упражнений с условной стрельбой из артиллерийского комплекса А-190 в рамках корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника. Помимо артиллерийского вооружения был задействован и ударный ракетный комплекс «Уран» с помощью которого были проведены совместные электронные пуски.
Одним из эпизодов выхода в море стал совместный поиск и уничтожение субмарины условного противника с помощью торпедного комплекса «Пакет». Кроме того, экипажи провели учения по противовоздушной обороне кораблей в море, отразив эмитированные средства воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.
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