Ударная группа Балтфлота нанесла ракетный удар по кораблям условного противника

Корветы Балтийского флота провели плановое учение в море.

Корабельная ударная группа Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Стойкий» нанесла ракетный удар по отряду кораблей условного противника.

В рамках проведения планового тактического учения соединения надводных кораблей Балтийского флота экипажи корветов «Бойкий» и «Стойкий» успешно выполнили элементы совместного маневрирования в море и провели тренировки боевых расчетов.

Экипажи корветов провели ряд корабельных учений с отработкой морских элементов курсовой задачи, по артиллерийской подготовке и защите кораблей при отражении ударов вероятного противника.

Моряки выполнили ряд совместных боевых упражнений с условной стрельбой из артиллерийского комплекса А-190 в рамках корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника. Помимо артиллерийского вооружения был задействован и ударный ракетный комплекс «Уран» с помощью которого были проведены совместные электронные пуски.

Одним из эпизодов выхода в море стал совместный поиск и уничтожение субмарины условного противника с помощью торпедного комплекса «Пакет». Кроме того, экипажи провели учения по противовоздушной обороне кораблей в море, отразив эмитированные средства воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.