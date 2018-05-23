Под Рязанью откроется всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2018»

МОСКВА , 23 мая. / ТАСС /. Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2018» стартует в среду на аэродроме Дягилево под Рязанью . Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, на состязания со всей России прибыли 60 экипажей летчиков.

"В конкурсе примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации", — рассказали в российском военном ведомстве

Летчикам предстоит соревноваться в физической подготовке, воздушной разведке, технике пилотирования, боевом применении по наземным целям. Помимо этого истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя. В конкурсе участвуют авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота. Летчики выступят на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52 и Ми-8.

Практический этап конкурса начнется 26 мая на полигоне Дубровичи. Его откроет грандиозное двухчасовое шоу «Авиамикс» — демонстрационный показ технических и боевых возможностей современной авиационной техники. В нем примут участие пилотажные группы «Стрижи», «Русские Витязи», «Беркуты» и «Соколы России». Новейшие самолеты и вертолеты покажут воздушные бои, продемонстрируют свои возможности в высшем пилотаже, выполнят пуски ракет и бомбометание по наземным целям на полигоне.

Соревнования продлятся до 2 июня, итоги конкурса подведут в семи номинациях по родам авиации. Победители представят команду России на международном этапе в июле этого года.