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«Юрий Долгорукий» выпустил четыре «Булавы» по полигону на Камчатке
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«Юрий Долгорукий» выпустил четыре «Булавы» по полигону на Камчатке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
СЕВЕРОМОРСК, 22 мая — РИА Новости. Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистических ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает пресс-служба Северного флота.
"22 мая с.г. головной корабль проекта 955 «Борей» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельба была выполнена из подводного положения. «Задачи пуска выполнены», — подчеркнули в ведомстве.
"Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.
"В ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе её выполнения экипаж подводного крейсера продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку", — добавили в ведомстве.
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