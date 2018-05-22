«Юрий Долгорукий» выпустил четыре «Булавы» по полигону на Камчатке

"22 мая с.г. головной корабль проекта 955 «Борей» — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина , в рамках плановых мероприятий боевой подготовки произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба была выполнена из подводного положения. «Задачи пуска выполнены», — подчеркнули в ведомстве.

"Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

"В ходе подготовки к ракетной стрельбе и в процессе её выполнения экипаж подводного крейсера продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку", — добавили в ведомстве.