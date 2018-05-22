Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» выполнил залповую стрельбу четырьмя ракетами «Булава»

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота « Юрий Долгорукий » произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, передает телеканала «Звезда»

Пуск осуществлен из подводного положения в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Отмечается, что задачи пуска выполнены.

«Юрий Долгорукий» является головным кораблем проекта 955 «Борей». Телеканал подчеркивает, что стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

В ходе пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера и корабельного ракетного комплекса «Булава».