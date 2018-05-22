Экипажи вертолетов Ми-24 провели ракетно-пушечные стрельбы

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 авиабазы морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области . Кроме этого вертолетчики выполнили упражнение по перебазированию на запасной аэродром, где соответствующие службы провели их подготовку к вылету и дозаправку.

В ходе учебных мероприятий вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Во время вылетов на боевое применение винтокрылые машины выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пары с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24.

Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.