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Экипажи вертолетов Ми-24 провели ракетно-пушечные стрельбы
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Экипажи вертолетов Ми-24 провели ракетно-пушечные стрельбы 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 авиабазы морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области. Кроме этого вертолетчики выполнили упражнение по перебазированию на запасной аэродром, где соответствующие службы провели их подготовку к вылету и дозаправку.
В ходе учебных мероприятий вертолетчики отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.
Во время вылетов на боевое применение винтокрылые машины выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пары с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения вертолетов Ми-24.
Выполнение практических стрельб способствовало повышению уровня выучки военных летчиков при выполнении задач по предназначению, отработки и совершенствования тактики и способов применения морской авиации.
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