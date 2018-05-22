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Минпромторг предложил закрепить остаточную стоимость самолетов SSJ 100 и МС-21
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Минпромторг предложил закрепить остаточную стоимость самолетов SSJ 100 и МС-21 

Ведомости 1 час назад
Минпромторг подготовил проект постановления правительства о реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов в рамках госпрограммы по развитию авиапромышленности на 2013—2025 гг., передает RNS cо ссылкой на копию документа.
Такой механизм разработан для обеспечения продаж самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, поставки которых осуществляются на внутренние и внешние рынки. По мнению разработчика, этот механизм будет стимулировать совершение сделок купли-продажи самолетов на вторичном рынке».
Разработанный механизм предполагает компенсацию покупателю разницы между ценой продажи самолета на вторичном рынке на 12-й год эксплуатации и нормативной остаточной стоимостью не менее 40% от первоначальной стоимости, если стоимость воздушного судна номинирована в иностранной валюте, либо не менее 50% от первоначальной стоимости, если цена самолета была установлена в рублях.
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) или подконтрольная ей компания выплачивают компенсацию в размере до 14% от первоначальной стоимости, если цена самолета номинирована в иностранной валюте, либо не более 24% от первоначальной стоимости, если цена воздушного судна в рублях. Компенсацию может получить покупатель самолета или другое юрлицо.
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