Минпромторг предложил закрепить остаточную стоимость самолетов SSJ 100 и МС-21

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов в рамках госпрограммы по развитию авиапромышленности на 2013—2025 гг., передает RNS cо ссылкой на копию документа.

Такой механизм разработан для обеспечения продаж самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, поставки которых осуществляются на внутренние и внешние рынки. По мнению разработчика, этот механизм будет стимулировать совершение сделок купли-продажи самолетов на вторичном рынке».

Разработанный механизм предполагает компенсацию покупателю разницы между ценой продажи самолета на вторичном рынке на 12-й год эксплуатации и нормативной остаточной стоимостью не менее 40% от первоначальной стоимости, если стоимость воздушного судна номинирована в иностранной валюте, либо не менее 50% от первоначальной стоимости, если цена самолета была установлена в рублях.