В Новосибирской области военные летчики готовятся к тушению лесных пожаров

Тренировки, на которой были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ-В, оборудованные водосливным устройством, проходят в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионе.

Военные летчики авиабазы Толмачёво Новосибирской области отработали действия при тушении лесных пожаров с воздуха. Тренировка прошла на берегу Обского водохранилища.

Перед личным составом стояла задача по тушению лесного пожара, обнаруженного в ходе воздушной разведки. Для этого многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В был оборудован водосливным устройством (ВСУ), в которое он способен набрать до 3 тонн воды и сбросить ее на очаг возгорания. Такой способ применяется при тушении лесных пожаров, куда не способна добраться колесная техника.

Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок до 20 метров. Это позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Высота вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от условий полета.

Тренировка военных летчиков прошла в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионах Сибири. Военная авиабаза Толмачево входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В и ударные вертолеты Ми-24.