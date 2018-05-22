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В Новосибирской области военные летчики готовятся к тушению лесных пожаров
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В Новосибирской области военные летчики готовятся к тушению лесных пожаров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тренировки, на которой были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ-В, оборудованные водосливным устройством, проходят в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионе.
Военные летчики авиабазы Толмачёво в Новосибирской области отработали действия при тушении лесных пожаров с воздуха. Тренировка прошла на берегу Обского водохранилища.
Перед личным составом стояла задача по тушению лесного пожара, обнаруженного в ходе воздушной разведки. Для этого многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В был оборудован водосливным устройством (ВСУ), в которое он способен набрать до 3 тонн воды и сбросить ее на очаг возгорания. Такой способ применяется при тушении лесных пожаров, куда не способна добраться колесная техника.
Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок до 20 метров. Это позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Высота вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от условий полета.
Тренировка военных летчиков прошла в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионах Сибири. Военная авиабаза Толмачево входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В и ударные вертолеты Ми-24.
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