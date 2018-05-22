Подлодка «Новороссийск»: «тихий ужас» морских глубин

На ударном подводном корабле Черноморского флота России служит ударный экипаж.

Сегодня «Новороссийск» под командованием капитана 2 ранга Константина Табачного — лучшая по всем показателям и самая ходовая субмарина ЧФ. Ее экипаж — настоящий первопроходец в освоении этого типа глубоко модернизированного подводного корабля проекта 636.3, относящегося к третьему поколению отечественных дизель-электрических подлодок, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Владимир Сосницкий

По итогам минувшего учебного года подводники-«новороссийцы» высоким профессионализмом заслужили почетное наименование «Ударный корабль». Честь заслужена не только на учениях: экипаж блестяще выполнил задачи в составе группировки ВМФ России в Средиземном море. Лучшие они во всем: в практических действиях по приведению корабля в высшие степени боевой готовности, по уровню показателей боевого дежурства, выполнения учебно-боевых задач, в поддержке состояния вооружения и военной техники. Читать далее…