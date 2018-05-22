Названы сроки принятия на вооружения комплексов «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера»

Начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что робототехнические комплексы «Уран-6», «Сфера» и «Скарабей» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году.

«В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» и управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Сфера», работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году», — цитирует Ставицкого РИА «Новости»

Он подчеркнул, что по результатам выполнения спецзадач инженерными войсками в Сирии идет разработка перспективных средств инженерного вооружения. «В частности, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», — отметил генерал-лейтенант.

В 2017 году на вооружение были приняты 18 современных видов техники для военных инженеров.