Ещё
Названы сроки принятия на вооружения комплексов «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки принятия на вооружения комплексов «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Начальник инженерных войск ВС России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что робототехнические комплексы «Уран-6», «Сфера» и «Скарабей» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году.
«В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» и управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Сфера», работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году», — цитирует Ставицкого РИА «Новости».
Он подчеркнул, что по результатам выполнения спецзадач инженерными войсками в Сирии идет разработка перспективных средств инженерного вооружения. «В частности, многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», — отметил генерал-лейтенант.
В 2017 году на вооружение были приняты 18 современных видов техники для военных инженеров.
Минобороны публиковало видео, на котором показаны возможности робота-сапера «Уран-6». Российские роботетехнические комплексы «Уран» на шаг впереди своих основных конкурентов, они могут изменить расстановку сил в конфликтах будущего, писали западные СМИ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Кто защитит Крымский мост В России разрабатывают экзоскелет для военных инженеров Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины «ада» под Горловкой165
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму80
Названы причины «провала» «ракет Путина»121
Пост Самойловой напугал поклонников52
«Слушайте Путина и верьте ему»252
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение