Ещё
Под Калининградом Су-24 разбомбили «врага» с учетом сирийского опыта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Калининградом Су-24 разбомбили «врага» с учетом сирийского опыта 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Выполнение бомбовых ударов по наземным целям отработали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота на полигоне Добровольский в Калининградской области.
Ученая бомбардировка велась и днем, и ночью. В полетах было задействовано шесть экипажей Су-24, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
Как уточнили в ведомстве, выполнение боевых упражнений морскими летчиками проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике. В этой кампании Су-24 подтвердили свою эффективность — на их долю пришлась почти половина всех боевых вылетов российской авиации.
На учениях пилотам предстояло выполнить полеты в заданный квадрат, вскрытие наземной обстановки и прицельное бомбометание. Полноразмерные мишени, имитирующие командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника, были уничтожены авиабомбами ФАТАБ и П-50Т.
Летчики, кроме того, отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.
Справка «РГ»
Советский и российский тактический всепогодный фронтовой бомбардировщик Су-24 остается одним из наиболее массовых боевых самолетов ВВС России, хотя серийное производство завершилось еще в 1993 году. В модернизированном варианте самолет с крылом изменяемой стреловидности применяется для нанесения ракетно-бомбовых ударов в широком диапазоне метеоусловий, в любое время суток, в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей, как наземных, так и надводных. Максимальная дальность полета Су-24 — 2850 километров.
Российская Газета: последние новости
Зачем УАЗ вооружили мощным минометом Минобороны предложило реорганизовать военные кафедры при вузах Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обезображена до неузнаваемости22
Трамп придумал, как обрушить «Северный поток — 2»214
Сотрудники Мариинки массово госпитализированы4
Прилепин предрек Украине море слез51
Кубанское село потрясло жестокое убийство465
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
01:18
Госдума приняла законопроект о контрсанкциях
Политика
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
01:36
Названы причины «провала» «ракет Путина»
Армия Оружие
02:23
Что известно об атаке на российскую базу в Сирии
Армия Статьи
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
03:14
Пост Самойловой напугал поклонников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение