Три робототехнических комплекса отправятся в войска в 2018 году

Инженерные войска в 2018 году получат на вооружение робототехнические комплексы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера». Они уже прошли апробацию в Сирии

Об этом ТАСС сообщил начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Он добавил, что после того как в Сирии на деле проверили робототехнические комплексы, было решено разработать и другие перспективные виды вооружения. Речь идет о многофункциональном робототехническом комплексе разминирования противотанковых мин, конденсаторном взрывном приборе ТПВК-43, индукционном миноискателе ИМП-3.

Многофункциональным робототехническим комплексом разминирования «Уран-6» управляет оператор. Он находится в тысяче метров от робота. На комплексе стоят четыре видеокамеры, обеспечивающие круговой обзор. «Уран-6» в состоянии обнаружить, распознать и уничтожить любой взрывоопасный предмет.

Управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» и метательная камера «Сфера» имеют микрофон и тепловизор. Устройство можно опускать в любые труднодоступные места, чтобы осмотреть помещения и обнаружить взрывоопасные предметы.