Роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» будут приняты на вооружение в 2018 году

КУБИНКА / Московская область /, 22 мая. / ТАСС /. Робототехнические комплексы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий "В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» и управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Сфера», работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году", — рассказал он. По результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения, отметил Ставицкий. «В частности многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», — уточнил генерал. Всего в 2017 году на вооружение были приняты 18 современных средств для военных инженеров.