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Роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» будут приняты на вооружение в 2018 году
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Роботы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» будут приняты на вооружение в 2018 году 

ТАСС 38 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 22 мая. /ТАСС/. Робототехнические комплексы «Уран-6», «Скарабей» и «Сфера» планируется принять на вооружение в инженерных войсках в 2018 году. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
"В Сирии прошли апробацию многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» и управляемый досмотровый робототехнический комплекс «Сфера», работа по принятию на снабжение которых спланирована в 2018 году", — рассказал он.
По результатам выполнения специальных задач инженерными войсками в Сирии разрабатываются перспективные средства инженерного вооружения, отметил Ставицкий. «В частности многофункциональный робототехнический комплекс разминирования противотанковых мин, конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, индукционный миноискатель ИМП-3», — уточнил генерал.
Всего в 2017 году на вооружение были приняты 18 современных средств для военных инженеров.
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