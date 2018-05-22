Для инженерных войск разработают экзоскелет и взрывозащитную обувь

"В 2018 году в рамках гособоронзаказа и в инициативном порядке продолжится начатая работа по разработке и созданию перспективных средств инженерного вооружения различного назначения, в частности, новых компонентов инженерной экипировки — пассивного экзоскелета, взрывозащитной обуви и рюкзака сапера-штурмовика", — сообщил он во вторник.

Также идет работа над созданием новой установки получения воды из снега и льда, водолазного миноискателя МИВ-2, индивидуального и группового источника электроэнергии.

"Непрерывная работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям, продолжается по всем направлениям", — подчеркнул Ставицкий.