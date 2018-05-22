Слушатели Военной академии Генерального штаба приступили к ежегодным занятиям на Северном флоте

Генералы, адмиралы и офицеры будут изучать систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и ПВО в соответствии с боевым предназначением.

Генералы, адмиралы и офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ будут изучать боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и противовоздушной обороны в соответствии с боевым предназначением.

Практические ежегодные занятия слушателей ВАГШ начались со встречи с объединенным стратегическим командованием Северного флота, в ходе которой были заслушаны доклады об организационно-штатной структуре Северного флота, назначении, составе, решаемых задачах и возможностях объединений и соединений, сил и войск флота, а также развитии военной инфраструктуры в Арктике.

Учебным планом предусмотрено ознакомление слушателей с деятельностью регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба СФ.

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в практических занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, подводных сил СФ, соединения ракетных кораблей, на базе воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО СФ, а также на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Во время пребывания на Северном флоте также спланировано посещение слушателями мемориального комплекса «Подводная лодка „К-21“, музея Военно-воздушных сил СФ и проведения товарищеского матча по волейболу между командой ВАГШ и командой Кольской флотилии разнородных сил.

Планом практических занятий также предусмотрен выход слушателей академии в море на ракетном крейсере „Маршал Устинов“. В ходе морской части практических занятий слушатели Военной академии Генерального штаба ознакомятся с элементами развертывания сил флота, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Также будут выполнены ряд боевых упражнений с применением практического вооружения — ракетные, артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы.

Практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ будут проходить на базе Северного флота в течение нескольких дней.