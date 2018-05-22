Ещё
Слушатели Военной академии Генерального штаба приступили к ежегодным занятиям на Северном флоте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ад в Горловке, новые платежки ЖКХ и другие события дня
Ад в Горловке, новые платежки ЖКХ и другие события дня

Слушатели Военной академии Генерального штаба приступили к ежегодным занятиям на Северном флоте 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Генералы, адмиралы и офицеры будут изучать систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и ПВО в соответствии с боевым предназначением.
Сегодня слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) приступили к ежегодным практическим занятиям на Северном флоте (СФ).
Генералы, адмиралы и офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ будут изучать боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и противовоздушной обороны в соответствии с боевым предназначением.
Практические ежегодные занятия слушателей ВАГШ начались со встречи с объединенным стратегическим командованием Северного флота, в ходе которой были заслушаны доклады об организационно-штатной структуре Северного флота, назначении, составе, решаемых задачах и возможностях объединений и соединений, сил и войск флота, а также развитии военной инфраструктуры в Арктике.
Учебным планом предусмотрено ознакомление слушателей с деятельностью регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба СФ.
Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в практических занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, подводных сил СФ, соединения ракетных кораблей, на базе воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО СФ, а также на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Во время пребывания на Северном флоте также спланировано посещение слушателями мемориального комплекса «Подводная лодка „К-21“, музея Военно-воздушных сил СФ и проведения товарищеского матча по волейболу между командой ВАГШ и командой Кольской флотилии разнородных сил.
Планом практических занятий также предусмотрен выход слушателей академии в море на ракетном крейсере „Маршал Устинов“. В ходе морской части практических занятий слушатели Военной академии Генерального штаба ознакомятся с элементами развертывания сил флота, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Также будут выполнены ряд боевых упражнений с применением практического вооружения — ракетные, артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы.
Практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ будут проходить на базе Северного флота в течение нескольких дней.
ТК «Звезда»: последние новости
На полигоне под Рязанью создано несколько десятков уникальных мишеней для конкурса «Авиадартс-2018» Президент Узбекистана и глава Минобороны России обсудили реформы в Вооруженных силах республики Министр обороны России провел в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная226
«Они держат в страхе весь поселок»284
РФ обзавелась неожиданным союзником против США159
Курс доллара упал до рекордного показателя43
США пригрозили закрыть небо для России283
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
00:53
F-35 впервые применили в бою
Оружие Армия
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение