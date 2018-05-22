У кадет прошли военные сборы

Кадеты школы № 1101 провели однодневные итоговые учебные сборы на базе воинской части. В ходе сборов прошли учебные стрельбы из боевого оружия — АК -74.

Для кадетов в части были развернуты точки показа образцов стрелкового оружия, переносных средств связи, находящихся на вооружении, современные образцы военной формы одежды военнослужащих Российской армии. Участники сборов, также, ознакомились с условиями размещения, повседневной жизни и быта военнослужащих, для них была организована ознакомительная экскурсия.

На войсковом стрельбище воинской части с кадетами было проведено инструктивное занятие по порядку выполнения стрелкового упражнения из автомата Калашникова, после которого, ребята выполнили упражнение начальных стрельб боевыми патронами. Все кадеты стрелковое упражнение выполнили успешно, результаты стрельб были внесены в ведомость.