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«Беспокойный» примет гостей: в Кронштадте откроется первый корабль-музей
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«Беспокойный» примет гостей: в Кронштадте откроется первый корабль-музей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший боевой миноносец станет первым кораблем-музеем.
Эскадренный миноносец «Беспокойный», один из лучших кораблей Балтийского флота в прошлом, станет уникальным музеем в недалеком будущем.
Всего было построено 19 эсминцев этой серии. Времена СССР будто застыли в корабле: различные помещения, кают-компании, классические деревянные панели, дисковые телефоны, радиоэлектроника, локаторы и другие судовые системы — все родом оттуда.
Прошло 28 лет с тех пор, как «Беспокойный» был спущен на воду, и технически он уже сильно устарел. Сейчас корабли оснащены совершенно иначе. Несмотря на это, миноносец не раз признавали лучшим кораблем Балтийского флота.
Теперь прославленный эсминец станет музеем. Он покинул Балтийск и прибыл в Кронштадт. Винты с корабля уже сняты, поэтому он прошел весь путь с помощью буксиров. Кораблю предстоит масштабная реконструкция — воевать ему уже не придется, но выглядеть надо подобающим образом. Необходимо очистить корпус, перекрасить, привести в соответствующее состояние пожарные и энергетические системы, чтобы корабль смог полноценно принимать посетителей.
«Беспокойный» станет первым кораблем-музеем в экспозиции филиала парка «Патриот» в Кронштадте. На нем же планируется открытие лагеря для детей, в котором они смогут учиться морскому делу, проживая прямо в каютах эсминца. Места хватит на всех — в штатный экипаж корабля входило 400 человек. Первые посетители ступят на палубу «Беспокойного» уже этим летом — в день Военно-Морского Флота.
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