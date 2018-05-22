«Беспокойный» примет гостей: в Кронштадте откроется первый корабль-музей

Бывший боевой миноносец станет первым кораблем-музеем.

Эскадренный миноносец «Беспокойный», один из лучших кораблей Балтийского флота в прошлом, станет уникальным музеем в недалеком будущем.

Всего было построено 19 эсминцев этой серии. Времена СССР будто застыли в корабле: различные помещения, кают-компании, классические деревянные панели, дисковые телефоны, радиоэлектроника, локаторы и другие судовые системы — все родом оттуда.

Прошло 28 лет с тех пор, как «Беспокойный» был спущен на воду, и технически он уже сильно устарел. Сейчас корабли оснащены совершенно иначе. Несмотря на это, миноносец не раз признавали лучшим кораблем Балтийского флота.

Теперь прославленный эсминец станет музеем. Он покинул Балтийск и прибыл в Кронштадт . Винты с корабля уже сняты, поэтому он прошел весь путь с помощью буксиров. Кораблю предстоит масштабная реконструкция — воевать ему уже не придется, но выглядеть надо подобающим образом. Необходимо очистить корпус, перекрасить, привести в соответствующее состояние пожарные и энергетические системы, чтобы корабль смог полноценно принимать посетителей.

«Беспокойный» станет первым кораблем-музеем в экспозиции филиала парка «Патриот» в Кронштадте. На нем же планируется открытие лагеря для детей, в котором они смогут учиться морскому делу, проживая прямо в каютах эсминца. Места хватит на всех — в штатный экипаж корабля входило 400 человек. Первые посетители ступят на палубу «Беспокойного» уже этим летом — в день Военно-Морского Флота.