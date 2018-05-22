Алжир стремится поднять моральный дух солдат на военных учениях «Тоуфан»

В контексте «молчаливого» кризиса, который проходит на фоне ухудшения алжирско-марокканских отношений из-за поддержки Ираном ополченцев ПОЛИСАРИО и после серии наземных и воздушных учений, которые провела Национальная народная армия в различных военных зонах, власти Алжира начали военно-морские учения вблизи северо-западного побережья страны. Это крупнейшие военные учения за последние несколько лет.

Военно-морские учения получили название «Тоуфан-2018 (Toufane 2018). Их провел глава генштаба алжирской армии генерал Ахмед Гаид Салах вместе с командующим военно-морскими силами адмиралом Мохаммадом Аль-Араби Аль-Хаули и командующим 2-м военным округом (запад страны) генерал-майором Саидом Бэйем.

В учениях приняли участие военно-морские подразделения, включая подводные лодки, флагманские корабли, многоцелевые фрегаты, крейсеры и тральщики. Военно-морские учения начались после наземных и воздушных военных маневров, которые провел восточный сосед Алжира несколько недель назад в военных зонах вблизи пустыни.

Эксперт по военным и стратегическим исследованиям Абд ар-Рахман аль-Маккави сообщил, что „военные учения проходят недалеко от крупнейшей военно-морской базы „Мерс-эль-Кебир“ в Средиземном море, которая находится примерно в 700 километрах от марокканской военной базы и французской военной базы, которая расположена на том же расстоянии, только к северу от побережья Средиземного моря“.

»Алжирские военные командиры рассматривают военно-морской флот как часть Национальной народной армии, и поэтому не хотят, чтобы Марокко усиливалось в Средиземном море, особенно после проявленного марокканцами интереса в приобретении нового современного оружия. Алжир с беспокойством следит за укреплением военной мощи Марокко, которая усилилась с приходом к власти короля Мохаммеда VI», — добавил профессор Университета Хасана II в Касабланке.

Он сказал: «Алжир заключил ряд сделок с Россией на приобретение подводных лодок, морских боевых кораблей и ракетных систем класса „земля-воздух“ в ответ на покупку марокканцами танков и противоракетных систем». Он добавил, что: «Эти учения проходят после наземных военных учений, которые проводились алжирскими силами в пустыне в 3-м военном округе недалеко от города Тиндуф . Их возглавил глава генштаба алжирской армии генерал Ахмед Гаид Салах».

«Военно-воздушные силы выполняют учения в алжирской пустыне недалеко от 6-й военной зоны. На военной базе в Таманрассете находятся ракеты дальнего действия (С-300P)», — сообщил военный эксперт. Он добавил: «Эти военно-морские учения завершают ряд других маневров и свидетельствуют о том, что вооруженные силы Алжира не уступают вооруженным силам Марокко».

По поводу названия военных маневров, которое объявило Министерство обороны Алжира: «Тоуфан» («Всемирный потоп») — это религиозный термин, взятый из истории Ноя. Такое название было выбрано для поднятия морального духа алжирских военных в рамках психологической войны, которую Алжир ведет против Марокко, а также для мобилизации алжирских военных офицеров.

Он завершил свое заявление: «Национальная народная армия Алжира знает кризис на уровне командования, контроля над военной информацией и призывом военнослужащих. Этот кризис неотделим от религиозных терминов».