Военнослужащие ВВО навели авиацию на «противника» с помощью беспилотника

Он отметил, что тренировка проходила в Хабаровском крае на одном из учебно-тренировочных комплексов ВВО.

"Военнослужащие совершили марш на штатной технике, развернули подвижные комплексы РЭБ. Экипаж комплекса с помощью беспилотника «Орлан-10» провел воздушную разведку, обнаружил и определил точку связи условных террористов, использующих для передачи данных сети GSM. Координаты скопления источников радиоизлучения переданы на командный пункт для наведения бомбардировочной авиации", — сказал Гордеев.

Он отметил, что специалисты РЭБ также отработали организацию прикрытия боевых позиций от поражения крылатыми ракетами «противника».

По словам Гордеева, такие тренировки включают применение опыта ведения современных вооруженных конфликтов и помогают совершенствовать профессиональные навыки военнослужащих.