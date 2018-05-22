Техника, способная покорять Арктику. Россия строит и испытывает боевые ледоколы и плавучие АЭС 

В январе 2018 года на Северный флот прибыл новый российский военный ледокол «Илья Муромец», ставший первым судном подобного класса, построенным за последние 40 лет в России. Он предназначен для обеспечения прохода военных и гражданских кораблей по Северному морскому пути в любое время года. Подобная задача до недавних пор считалась невыполнимой. Однако теперь освоение Заполярья получает новые перспективы.
«Илья Муромец», первый ледокол проекта 21180, спроектированный и построенный по заказу
Военно-Морского
Флота России. Он отличается принципиально новой конструкцией. Суммарная мощность
дизель-электрической
силовой установки судна составляет 10 400 киловатт. Благодаря уникальному устройству гребных винтов и руля, корабль способен успешно маневрировать в условиях сложной ледовой обстановки и обладает повышенной маневренностью.
Настоящим боевым крещением корабля стал апрельский поход в Арктику. «Илья Муромец» вышел в район Карских Ворот, после чего прибыл в Белое море. Там новое судно вместе с ледоколом «Руслан» провело сопровождение подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей».
«Илья Муромец» вскоре получит поддержку в лице патрульного ледокола «Иван Папанин». Это отлично вооруженное и оснащенное судно проекта 23550 будет построено на «Адмиралтейских верфях» до 2020 года. Специалисты отмечают, что у флота США, к примеру, до сих пор нет аналогичных кораблей для решения задач в Арктике.
Обеспечение Арктики энергией
Для решения вопросов энергообеспечения арктических регионов России была создана уникальная мобильная плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Ее разработкой занимались корпорация по атомной энергии «Росатом», предприятия
ОАО «Малая энергетика», а также ряд других организаций.
Американские подлодки застряли во льдах Арктики во время учебных стрельб по России
«Академик Ломоносов» оснащен двумя реакторами и способен генерировать до 80 мегаватт энергии. Этого хватит для обеспечения нужд небольшого города или промышленного предприятия. Благодаря относительно небольшим размерам (длина — 144 метра, ширина — 30 метров, водоизмещение — 21,5 тысячи тонн) платформа может быть отбуксирована практически в любой район Земли и оперативно подключиться к сетям потребителей. Ни одна страна мира, по словам экспертов, не располагает подобными мобильными электростанциями.
Тестирование электростанции в течение ближайшего времени пройдет в Мурманске. После испытаний платформа будет доставлена на Чукотку в район города Певек. Срок эксплуатации судов подобного проекта составляет не менее 36 лет.
Еще одним поставщиком энергии для освоения труднодоступных районов российской Арктики могут стать специальные комплексы, использующие альтернативные источники наряду с традиционными. Первый подобный объект строится в районе Тикси в Якутии. Он будет оснащен дизельными и ветряными генераторами электричества, а также системами его хранения и распределения. Испытания запланированы на 2019 год.
Корпорация «Росатом» представила на форуме
«Атомэкспо-2018»
проект мобильной энергетической установки малой мощности, которую можно перевезти в любой район в грузовом автомобиле с прицепом. Ее реакторы могут вырабатывать до 1,2 мегаваттат в условиях морозов до -50 градусов, сменив привычные дизельные электростанции.
Ледокол «Илья Муромец» ушел от причала Адмиралтейской верфи Санкт‐Петербурга в октябре 2017 года.