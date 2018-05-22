Техника, способная покорять Арктику. Россия строит и испытывает боевые ледоколы и плавучие АЭС

В январе 2018 года на Северный флот прибыл новый российский военный ледокол « Илья Муромец », ставший первым судном подобного класса, построенным за последние 40 лет в России . Он предназначен для обеспечения прохода военных и гражданских кораблей по Северному морскому пути в любое время года. Подобная задача до недавних пор считалась невыполнимой. Однако теперь освоение Заполярья получает новые перспективы.

«Илья Муромец», первый ледокол проекта 21180, спроектированный и построенный по заказу

Военно-Морского

Флота России. Он отличается принципиально новой конструкцией. Суммарная мощность

дизель-электрической

силовой установки судна составляет 10 400 киловатт. Благодаря уникальному устройству гребных винтов и руля, корабль способен успешно маневрировать в условиях сложной ледовой обстановки и обладает повышенной маневренностью.

Настоящим боевым крещением корабля стал апрельский поход в Арктику. «Илья Муромец» вышел в район Карских Ворот, после чего прибыл в Белое море. Там новое судно вместе с ледоколом «Руслан» провело сопровождение подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей».

«Илья Муромец» вскоре получит поддержку в лице патрульного ледокола « Иван Папанин ». Это отлично вооруженное и оснащенное судно проекта 23550 будет построено на « Адмиралтейских верфях » до 2020 года. Специалисты отмечают, что у флота США , к примеру, до сих пор нет аналогичных кораблей для решения задач в Арктике.

Обеспечение Арктики энергией

Для решения вопросов энергообеспечения арктических регионов России была создана уникальная мобильная плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов». Ее разработкой занимались корпорация по атомной энергии «Росатом» , предприятия

ОАО «Малая энергетика», а также ряд других организаций.

Американские подлодки застряли во льдах Арктики во время учебных стрельб по России

«Академик Ломоносов» оснащен двумя реакторами и способен генерировать до 80 мегаватт энергии. Этого хватит для обеспечения нужд небольшого города или промышленного предприятия. Благодаря относительно небольшим размерам (длина — 144 метра, ширина — 30 метров, водоизмещение — 21,5 тысячи тонн) платформа может быть отбуксирована практически в любой район Земли и оперативно подключиться к сетям потребителей. Ни одна страна мира, по словам экспертов, не располагает подобными мобильными электростанциями.

Тестирование электростанции в течение ближайшего времени пройдет в Мурманске . После испытаний платформа будет доставлена на Чукотку в район города Певек . Срок эксплуатации судов подобного проекта составляет не менее 36 лет.

Еще одним поставщиком энергии для освоения труднодоступных районов российской Арктики могут стать специальные комплексы, использующие альтернативные источники наряду с традиционными. Первый подобный объект строится в районе Тикси в Якутии . Он будет оснащен дизельными и ветряными генераторами электричества, а также системами его хранения и распределения. Испытания запланированы на 2019 год.

Корпорация «Росатом» представила на форуме

«Атомэкспо-2018»

проект мобильной энергетической установки малой мощности, которую можно перевезти в любой район в грузовом автомобиле с прицепом. Ее реакторы могут вырабатывать до 1,2 мегаваттат в условиях морозов до -50 градусов, сменив привычные дизельные электростанции.

Ледокол «Илья Муромец» ушел от причала Адмиралтейской верфи Санкт‐Петербурга в октябре 2017 года.