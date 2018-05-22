Для «Кинжалов» собрали новые МиГи

Специальная модификация истребителя-перехватчика МиГ-3 была разработана и построена для ракетного комплекса «Кинжал» была, сообщают «Известия»

Из перехватчика сделали полноценную ударную машину. С самолёта сняли радар, увеличили запас топлива и в кабину лётчика установили системы для управления новым вооружением.

Пилоты также прошли переквалификации в связи с новым назначением машины Комплекса «Кинжал» работает следующим образом: самолет, практически выполняющий рольпервой ступени, разгоняется и только на определённой отметки высоты выполняет пуск.

«Кинжал» может легко уничтожать авианосцы и эсминцы