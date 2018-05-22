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Для «Кинжалов» собрали новые МиГи
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Для «Кинжалов» собрали новые МиГи 

News.ru 31 минуту назад
Специальная модификация истребителя-перехватчика МиГ-3 была разработана и построена для ракетного комплекса «Кинжал» была, сообщают «Известия».
Из перехватчика сделали полноценную ударную машину. С самолёта сняли радар, увеличили запас топлива и в кабину лётчика установили системы для управления новым вооружением.
Пилоты также прошли переквалификации в связи с новым назначением машины Комплекса «Кинжал» работает следующим образом: самолет, практически выполняющий рольпервой ступени, разгоняется и только на определённой отметки высоты выполняет пуск.
«Кинжал» может легко уничтожать авианосцы и эсминцы
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