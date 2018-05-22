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Определение облика российской подлодки пятого поколения «Хаски» завершено
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Определение облика российской подлодки пятого поколения «Хаски» завершено 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Концептуальное проектирование подводной лодки пятого поколения «Хаски» и определение ее облика завершено. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорация Алексей Рахманов в интервью газете «Известия».
По словам Рахманова, было предложено несколько вариантов, из которых предстоит выбрать самый оптимальный.
Также Рахманов рассказал о том, что в настоящее время ведется разработка тактико-технических характеристик подлодки, и добавил, что остальное про субмарину «Хаски» на данный момент является военной тайной.
До 2027 года в распоряжение ВМВ РФ поступят подводные беспилотники «Посейдон». Данная система включает в себя ряд скоростных торпед с ядерной установкой. На «Севмаше» строится атомная подлодка, которая станет их носителем.
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