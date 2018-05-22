Определение облика российской подлодки пятого поколения «Хаски» завершено

Концептуальное проектирование подводной лодки пятого поколения «Хаски» и определение ее облика завершено. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорация Алексей Рахманов в интервью газете «Известия»

По словам Рахманова, было предложено несколько вариантов, из которых предстоит выбрать самый оптимальный.

Также Рахманов рассказал о том, что в настоящее время ведется разработка тактико-технических характеристик подлодки, и добавил, что остальное про субмарину «Хаски» на данный момент является военной тайной.