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ОСК до конца 2018 года передаст ВМФ шесть новых кораблей
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ОСК до конца 2018 года передаст ВМФ шесть новых кораблей 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца года передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России шесть новых кораблей. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в опубликованном во вторник интервью газете «Известия».
"В марте ОСК передала флоту новое судно тылового обеспечения «Эльбрус», в апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов". До конца года ВМФ получит еще шесть построенных и четыре отремонтированных корабля", — сказал Рахманов изданию.
Он также отметил, что ОСК готова взяться за строительство эсминца типа «Лидер», если Минобороны примет соответствующее решение.
В начале 2018 года источник в российском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) заявил ТАСС, что техническое проектирование эсминца «Лидер» с атомной силовой установкой начнется после 2020 года, ориентировочный срок начала постройки головного корабля — 2025 год. По словам собеседника агентства, строиться новые корабли будут на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.
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