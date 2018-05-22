Современную боевую технику и экипировку продемонстрируют военнослужащие Западного военного округа на форуме «Ладога-2018»

На развернутых интерактивных площадках студенты, волонтеры, активисты, лидеры молодежных общественных организаций смогут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками боевой техники, её устройством и предназначением.

Работу расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Тахион», артиллерийские орудия «Рапира» и «Нона-К», реактивная система залпового огня «Град», бронетранспортер БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр», комплект новейшей боевой экипировки «Ратник» в период с 22 по 24 мая представят военнослужащие Западного военного округа на межрегиональном молодежном образовательном форуме «Ладога-2018».

На развернутых интерактивных площадках студенты, волонтеры, активисты, лидеры молодежных общественных организаций смогут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками боевой техники, её устройством и предназначением, опробовать свои силы в выполнении нормативов по разборке и сборке автомата АК-74М, снаряжении магазина боеприпасами, надевании индивидуальных средств защиты от оружия массового поражения.

Также на форуме будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие смогут пройти профессионально-психологическое тестирование, узнать о вакантных должностях, предъявляемых к кандидатам требованиях и необходимых документах.