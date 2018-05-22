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Современную боевую технику и экипировку продемонстрируют военнослужащие Западного военного округа на форуме «Ладога-2018»
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Современную боевую технику и экипировку продемонстрируют военнослужащие Западного военного округа на форуме «Ладога-2018» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На развернутых интерактивных площадках студенты, волонтеры, активисты, лидеры молодежных общественных организаций смогут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками боевой техники, её устройством и предназначением.
Работу расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Тахион», артиллерийские орудия «Рапира» и «Нона-К», реактивная система залпового огня «Град», бронетранспортер БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр», комплект новейшей боевой экипировки «Ратник» в период с 22 по 24 мая представят военнослужащие Западного военного округа на межрегиональном молодежном образовательном форуме «Ладога-2018».
На развернутых интерактивных площадках студенты, волонтеры, активисты, лидеры молодежных общественных организаций смогут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками боевой техники, её устройством и предназначением, опробовать свои силы в выполнении нормативов по разборке и сборке автомата АК-74М, снаряжении магазина боеприпасами, надевании индивидуальных средств защиты от оружия массового поражения.
Также на форуме будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где желающие смогут пройти профессионально-психологическое тестирование, узнать о вакантных должностях, предъявляемых к кандидатам требованиях и необходимых документах.
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