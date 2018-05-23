В Тагильском ракетном соединении все готово к конкурсу «Стратегическое многоборье»

Как отмечают его организаторы, по своему замыслу соревнования напоминают масштабные учения РВСН

В Тагильском ракетном соединении ( Свердловская область ) пройдет конкурс «Стратегическое многоборье». По своему замыслу соревнования напоминают масштабные учения РВСН.

После получения приказа на приведение в боевую готовность и доведения боевого распоряжения на рассредоточение ракетного полка личный состав сворачивает агрегаты и готовится к маршу. Стратегические ракетчики выводят на маршруты боевого патрулирования мобильный ракетный комплекс «Ярс». Колона преодолевает зараженный участок местности. Условные диверсанты использовали химические фугасы, снаряженные отравляющими веществами, на дальних подступах к полевым позициям. Это только первая вводная, с которой придется столкнуться сибирским ракетчикам. Выведя автономные пусковые установки «Ярс» из опасной зоны, военные проводят полную специальную обработку техники. Затем будут отрабатываться задачи по отражению нападения диверсантов на колонну.

На полевой позиции расчеты разворачивают ракетный комплекс и проводят мероприятия по маскировке и приведению агрегатов в боевую готовность. Этот вид военно-технических соревнований носит не только спортивный характер, но и направлен на повышение профессиональной подготовки подразделений, оснащенных мобильными ракетными комплексами.

В ходе состязаний конкурсанты продемонстрируют свои умения и навыки в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовке, а также отработают специальную комплексную задачу.

Все нормативы конкурсанты будут отрабатывать в составе подразделений: и преодоление полосы препятствия, и стрельбу из штатного оружия, и вождение боевых машин, и специальную комплексную задачу.

Победителями станут три команды — по одной от каждой ракетной армии. Наряду с ценными подарками, в качестве поощрения для победителей конкурсов предусмотрено их выдвижение на вышестоящие должности, внеплановое зачисление на учебу в Военную академию РВСН имени Петра Великого или досрочное присвоение очередного воинского звания.

Наряду с конкурсом «Стратегическое многоборье» в РВСН пройдет около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки.

Эти соревнования направлены на стимулирование заинтересованности офицеров в углублении своего военно-теоретического уровня и в совершенствовании практических навыков в управлении подразделениями, умелом владении вооружением и техникой. В 2018 году в РВСН спланировано и проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, которые охватят всех специалистов, определяющих боевую готовность частей и подразделений.