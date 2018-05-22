Стратегическое многоборье: в Новосибирской области РВСН борются за звание лучшего ракетчика

Ракетные соединения со всей страны прибыли, чтобы принять участие в военно-технических соревнованиях.

Когда в ходе боевого столкновения пробивается одно из колес, стратегия отходит на второй план, а экипаж оказывается лицом к лицу с диверсантами. Такой маршрут не назовешь «гладким», счет идет на секунды. Ракетные войска стратегического назначения проводят учения в Новосибирской области

Ракетные соединения со всей страны прибыли, чтобы принять участие в военно-технических соревнованиях «Стратегическое многоборье». Конкурс напоминает масштабные учения.

Участвуют все военнослужащие ракетных полков. Цель соревнований — оценить действия офицеров и их подчиненных. Конкурсанты отрабатывают нормативы в составах своих подразделений.

Победители «Стратегического многоборья» будут награждены ценными призами. Однако, помимо этого, лучшие ракетчики могут быть досрочно представлены к очередным воинским званиям и смогут внепланово поучаствовать в конкурсе на зачисление в Военную академию РВСН им. Петра Великого.

Наряду с конкурсом «Стратегическое многоборье» в РВСН пройдет около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. В 2018 году в ракетных войсках планируется проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, охватывающих всех специалистов и определяющих боеготовность частей и подразделений.