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Стратегическое многоборье: в Новосибирской области РВСН борются за звание лучшего ракетчика
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Стратегическое многоборье: в Новосибирской области РВСН борются за звание лучшего ракетчика 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракетные соединения со всей страны прибыли, чтобы принять участие в военно-технических соревнованиях.
Когда в ходе боевого столкновения пробивается одно из колес, стратегия отходит на второй план, а экипаж оказывается лицом к лицу с диверсантами. Такой маршрут не назовешь «гладким», счет идет на секунды. Ракетные войска стратегического назначения проводят учения в Новосибирской области.
Ракетные соединения со всей страны прибыли, чтобы принять участие в военно-технических соревнованиях «Стратегическое многоборье». Конкурс напоминает масштабные учения.
Участвуют все военнослужащие ракетных полков. Цель соревнований — оценить действия офицеров и их подчиненных. Конкурсанты отрабатывают нормативы в составах своих подразделений.
Победители «Стратегического многоборья» будут награждены ценными призами. Однако, помимо этого, лучшие ракетчики могут быть досрочно представлены к очередным воинским званиям и смогут внепланово поучаствовать в конкурсе на зачисление в Военную академию РВСН им. Петра Великого.
Наряду с конкурсом «Стратегическое многоборье» в РВСН пройдет около 30 состязаний, охватывающих различные аспекты боевой подготовки. В 2018 году в ракетных войсках планируется проведение принципиально новых конкурсов боевой подготовки, охватывающих всех специалистов и определяющих боеготовность частей и подразделений.
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