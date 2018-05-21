Медики ЗВО отработали развертывание полевого госпиталя и эвакуацию раненых вертолетами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 21 мая. / ТАСС /. Более 500 военнослужащих Западного военного округа (медики и летчики) приняли участие в учениях по авиаэвакуации условных пострадавших на вертолетах. Об этом сообщает пресс-служба округа.

"Для проведения операции пострадавшие эвакуировались с поля боя экипажами самолетов Ан-26, боевых вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8. На авиационных бортах были установлены реанимационные модули, что уже в полете способствовало оказанию врачебной помощи и скорейшему выздоровлению «раненого», — говорится в сообщении.

В ходе учений врачебно-сестринские бригады 442-го военного клинического госпиталя реанимировали более 30 условных раненых с различными травмами, характерными для минно-взрывных и огнестрельных ранений.

Применение реанимационных модулей в ходе авиамедицинской эвакуации позволило медикам максимально эффективно использовать «золотой час» (промежуток времени после получения травмы, который позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь) в оказании помощи условным раненым на учениях в Ленинградской области , говорится в сообщении.

Для учений военнослужащие медицинских подразделений отработали развертывание военного полевого госпиталя. С помощью пневмокаркасных конструкций был подготовлен госпиталь с хирургическим, терапевтическим, приемно— сортировочным отделениями и реанимационным со всей необходимой инфраструктурой.

Всего в учениях участвовали свыше 500 человек от медицинских учреждений, летчики отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа и специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Применялись около 200 единиц военной и специальной техники, включая реанимобили и авиацию.