Войска РХБ защиты ЗВО получили на вооружение уникальную машину УТМ-80М «Победитель льда»

Она позволяет проводить специальную обработку ракетной техники, военной техники сухопутных войск, таких как ОТРК «Точка-У», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2.

Военные специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение уникальную машину специальной обработки УТМ-80М для обработки крупногабаритной техники.

Машина УТМ-80М «Победитель льда» предназначена для проведения специальной обработки крупногабаритной авиационной, ракетной и военной техники. Машина может выполнять противообледенительную обработку военных и гражданских авиабортов типа Ан-124 «Руслан», дальних стратегических бомбардировщиков или крупных объектов наземного базирования.

Особенность машины при практическом применении заключается в использовании на её базе краноманипуляторной установки Им-180-354. Она позволяет использовать машину для специальной обработки ракетной техники, военной техники сухопутных войск, таких как ОТРК «Точка-У», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 в труднодоступных местах на марше, с увеличенной пропускной способностью до 10 машин в час, что позволяет на 60% увеличить объем обрабатываемой техники по сравнению с аналогичными машинами.

Впервые применение машин УТМ-80М войск РХБ защиты ЗВО в комплексе с универсальной станцией специальной обработки (УССО) будут показаны в ходе практических военных действий сухопутных войск при условном заражении на полигоне Постоялые дворы в Курской области в рамках проведения учебно-методического сбора войск РХБ защиты Министерства обороны Российской Федерации

При выполнении задач также будет использована современная техника и вооружение, в том числе также РХМ-6 и впервые АРС-14КМ. Личный состав будет экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта».

Всего к учениям привлечено свыше тысячи военнослужащих ЗВО, специалистов силовых ведомств и медицины, а также более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.