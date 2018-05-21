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В Ленинградской области артиллеристы ЗВО отработают применение разведывательно-ударного и огневого контуров
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В Ленинградской области артиллеристы ЗВО отработают применение разведывательно-ударного и огневого контуров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учении, которое проходит в рамках оперативно-специального сбора и военно-практической конференции руководящего состава ракетных войск и артиллерии ВС РФ, примут участие расчеты ОТРК «Искандер-М», РСЗО «Смерч», САУ «Мста-С».
На Лужском полигоне в Ленинградской области артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) и специалисты Михайловской военной артиллерийской академии в ходе исследовательского учения отработают применение разведывательно-ударного и разведывательно-огневого контуров.
В ходе учения подразделения ракетных, гаубичных, реактивных и минометных систем нанесут поражение по вскрытым беспилотными летательными аппаратами, группами специального назначения и другими средствами разведки позициям объектов, вооружения и военной техники условного противника.
В учении примут участие подразделения, оснащённые оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», реактивными системами залпового огня «Смерч», самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» с автоматической системой управления огнём и возможностью применения цифровых карт.
В учении задействовано свыше 600 военнослужащих, около 200 единиц военной и специальной техники. Оно проходит в рамках оперативно-специального сбора и военно-практической конференции руководящего состава ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ. По итогам мероприятий будут внесены изменения в руководящие документы по организации боевой подготовки войск.
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