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Новейший вертолёт Ми-171 А2 совершил первый полёт
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Новейший вертолёт Ми-171 А2 совершил первый полёт 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В рамках программы лётных испытаний на Улан-Удэнском авиационном заводе состоялся первый полёт серийного вертолёта Ми-171 А2, сообщила пресс-служба Минпромторга.
«Ми-171 А2 стал первым запущенным в производство российским вертолётом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Частичный переход на электронную конструкторскую документацию позволил сократить время и ресурсы технологической подготовки производства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в конструкцию машины уже было внесено более 80 изменений. В частности, вертолёт был оснащён двигателями с цифровой системой управления и новым несущим винтом с композитными лопастями. Также на Ми-171 А2 был применён цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17, который позволил сократить состав экипажа до двух человек. «Работа по проекту не завершена, он находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолёты России», в состав которого входит Улан-Удэнский авиационный завод, Андрей Богинский.
В августе 2017 года вертолёт уже получил от Федерального агентства воздушного транспорта России сертификат типа по категории А, предусматривающей выполнение самых жёстких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским вертолётам.
Ожидается, что первые вертолёты будут переданы компании «ЮТэйр» в опытную эксплуатацию для работы в Заполярье.
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