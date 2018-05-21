Новейший вертолёт Ми-171 А2 совершил первый полёт

«Ми-171 А2 стал первым запущенным в производство российским вертолётом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Частичный переход на электронную конструкторскую документацию позволил сократить время и ресурсы технологической подготовки производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конструкцию машины уже было внесено более 80 изменений. В частности, вертолёт был оснащён двигателями с цифровой системой управления и новым несущим винтом с композитными лопастями. Также на Ми-171 А2 был применён цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17, который позволил сократить состав экипажа до двух человек. «Работа по проекту не завершена, он находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолёты России» , в состав которого входит Улан-Удэнский авиационный завод, Андрей Богинский

В августе 2017 года вертолёт уже получил от Федерального агентства воздушного транспорта России сертификат типа по категории А, предусматривающей выполнение самых жёстких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским вертолётам.