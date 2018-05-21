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В Армении завершилась подготовка учебно-материальной базы ЮВО к летнему периоду обучения
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В Армении завершилась подготовка учебно-материальной базы ЮВО к летнему периоду обучения 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За месяц были подготовлены директрисы для БМП и танков, тактические поля, войсковые стрельбища, танкодромы и автодромы, проведены комплексные ремонтно-восстановительные работы на военном аэродроме.
На российской военной базе в Армении завершилась подготовка военных объектов учебно-материальной базы (УМБ) к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня.
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения соединения на полигонах Камхуд и Алагяз оборудовали водные преграды, окопы, рвы и траншеи УМБ для обучаемого личного состава базы.
В подразделениях, учебных классах, казармах, на полигонах и военном аэродроме Эребуни были проведены мероприятия по ремонту и восстановлению переносной учебно-материальной базы.
За месяц было выполнено более 600 мероприятий и задач по подготовке директрис для БМП и танков, тактических полей, войсковых стрельбищ, танкодромов и автодромов, а также проведены комплексные ремонтно-восстановительные и проверочные работы объектов военного аэродрома. Также проложено более 10 км кабеля, восстановлено более 1,5 тыс. мишеней, обслужено более 100 подъемников, покрашено более 2 тыс. специальных объектов, тренажеров и комплексов УМБ.
Кроме того, на авиационной базе подготовлена взлетно-посадочная полоса, проведены регламентные работы по обслуживанию аэродромного оборудования и аппаратуры связи.
К подготовительным мероприятиям учебно-материальной базы в Закавказье всего было привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники российского соединения.
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