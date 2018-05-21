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Вооружение, военная и авиационная техника российской военной базы в Армении подготовлены к «экстремальным» летним условиям эксплуатации
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Вооружение, военная и авиационная техника российской военной базы в Армении подготовлены к «экстремальным» летним условиям эксплуатации 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие проводилось с целью определения технического состояния и безотказной работы техники при различных перегрузках в высокогорной местности и высоких температурных режимах
На российской военной базе в Армении обслужены и подготовлены все образцы вооружения, военной и авиационной техники (ВВАТ) к летним условиям эксплуатации.
На самолетах, вертолетах, автомобильной и бронетанковой технике в течение месяца были проведены комплексные работы, включающие в себя более ста различных технических обслуживающих операций. Инженеры и техники проверили работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, а также осмотрели топливные баки, двигатели, провели замену аккумуляторных батарей, масел и специальных жидкостей.
«Подготовка вооружения, военной и авиационной техники к летнему режиму эксплуатации проводилась с целью определения технического состояния и безотказной работы при различных перегрузках в высокогорной местности и высоких температурных режимах. Проверка готовности ВВАТ на качество выполненных работ проведена комиссией, из числа офицеров управления», — сообщил командир российской военной базы полковник Владимир Елканов.
В обслуживании более 1,5 тыс. единиц ВВАТ в Закавказье принимало участие более 600 военнослужащих из числа штатных экипажей, а также подразделений материально-технического и инженерно-технического обеспечения соединений.
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