Второй в истории запуск ракеты «Ангара-А5» могут отложить на 2019 год

Второй в истории запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» планируют перенести на 2019 год. Ракета тяжелого класса должна была отправиться в полет этой весной.

Запуск собираются отложить в связи с неготовностью носителя и отсутствием полезной нагрузки такого масштаба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

Сейчас на космодроме «Восточный» ведутся работы по возведению стартового комплекса «Амур» для запуска ракет семейства «Ангара».

Пресс-служба Роскосмоса, в свою очередь, сообщила, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Начало летных испытаний, по их данным, запланировано на 2021 год.

Ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде, без использования токсичного гептила. Семейство ракет включает в себя носители четырех классов (от легкого до тяжелого) в диапазоне грузоподьемностей от 1,5 до 35 тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома «Плесецк»).

Первый полет тяжелой «Ангары» прошел зимой 2014 года.