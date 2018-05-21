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Второй в истории запуск ракеты «Ангара-А5» могут отложить на 2019 год
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Второй в истории запуск ракеты «Ангара-А5» могут отложить на 2019 год 

Ридус 1 час назад
Второй в истории запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» планируют перенести на 2019 год. Ракета тяжелого класса должна была отправиться в полет этой весной.
Запуск собираются отложить в связи с неготовностью носителя и отсутствием полезной нагрузки такого масштаба, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.
Сейчас на космодроме «Восточный» ведутся работы по возведению стартового комплекса «Амур» для запуска ракет семейства «Ангара».
Пресс-служба Роскосмоса, в свою очередь, сообщила, что все работы ведутся в соответствии с графиком. Начало летных испытаний, по их данным, запланировано на 2021 год.
Ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде, без использования токсичного гептила. Семейство ракет включает в себя носители четырех классов (от легкого до тяжелого) в диапазоне грузоподьемностей от 1,5 до 35 тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома «Плесецк»).
Первый полет тяжелой «Ангары» прошел зимой 2014 года.
«Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. Запускается с пятью универсальными ракетными модулями УРМ-1, которые оснащены двигателями РД-191.
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