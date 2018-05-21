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Черноморский флот России сегодня
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Черноморский флот России сегодня 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Черноморский флот России обеспечивает безопасность южных границ страны и региона Черного и Средиземного морей. Какие корабли входят в состав флота — смотрите в инфографике РИА Новости.
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