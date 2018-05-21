Россия заложит еще шесть новых атомных субмарин «Борей-А»

Атомную подводную лодку проекта 955 «Борей» можно по праву назвать самой важной компонентой современного российского ВМФ. «Бореев» видят важной частью всей ядерной триады, так как они являются носителями новых баллистических ракет. Субмарину относят к последнему, четвертому поколению атомных подводных лодок. Отечественные эксперты полагают, что по таким важным показателям, как малошумность, она сравнима с лучшими западными аналогами.

Стартовавшую еще в 80-е годы программу несколько раз пересматривали, в том числе в отношении количества субмарин, которые должны были построить. Как сейчас заявил ТАСС информированный источник, атомные подводные лодки проекта 955Б «Борей-Б» не включили в государственную программу вооружения на 2018-2027 годы. При этом после 2023-го на «Севмаше» построят еще шесть подлодок проекта 955А «Борей-А».

При условии, что данная информация достоверна, общее количество находящихся в распоряжении флота «Бореев» доведут до четырнадцати единиц. Одиннадцать из них будут представлять собой вариант «Борей-А», а еще три подлодки — «Борей». Новые субмарины будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флоте.

Детально различия между версиями субмарин обозначены не были. Данные из открытых источников позволяют предположить, что «Борей-А» обладает повышенной, по сравнению со своим предшественником, скрытностью. Разработчики усовершенствовали корпус и обновили электронику. В то же время находящийся на этапе проектирования «Борей-Б» должен обладать улучшенными, в сравнении с кораблями этого типа, характеристиками. Дальнейшая его судьба остается крайне неопределенной. Вне зависимости от принятого руководством ВМФ решения, экономическая ситуация в стране не способствует разработке или глубокой модернизации атомных субмарин.

Подводные лодки проекта 955 «Борей» несут на борту по 16 баллистических ракет Р-30. Это изделие нередко подвергают критике из-за относительно невысоких — на фоне аналогов — характеристик, а также достаточно большого процента неудачных запусков во время испытаний. Тем не менее альтернативы ракете на данном этапе нет.