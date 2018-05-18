Военный вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на начальную школу в Техасе

В результате инцидента никто не пострадал, так как он произошел после того, как школьники разошлись по домам, пишут « Новые известия » со ссылкой на американские СМИ.

Крыша школы однако была повреждена. Сотрудники полиции оперативно выехали на место инцидента и собрали сброшенные с вертолета боеприпасы, после чего они были переданы военной базе, где базировался вертолет.

Позже военной базы, полковник Джей Хопкинс пообещал, что руководство базы пересмотрит маршруты доставки военных грузов, чтобы они больше не проходили над гражданскими объектами.