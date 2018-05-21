В России построят шесть стратегических подлодок «Борей-А»

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, первоначально в государственную программу вооружения на 2018-2027 годы планировали включить строительство четырех атомных подводных лодок проекта 955Б «Борей-Б» с новыми водометным движителем и бортовым оборудованием. Но после тщательного анализа от проекта решили отказаться. Он не отвечал критерию «стоимость — эффективность».

Строительство подлодок «Борей-А» начнется после 2023 года. Эти субмарины поступят на вооружение Северного и Тихоокеанского флотов. После того, как возведут все шесть лодок, в боевом составе Военно-морского флота России будут числиться 14 новых стратегических субмарин, из которых класса «Борей-А» — одиннадцать, «Борей» — три.

"Борей-А" — ракетный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения. Автономность плавания — 90 суток. Экипаж — 107 человек, в том числе 55 офицеров. Вооружен торпедами, крылатыми ракетами и ПЗРК.